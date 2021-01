Com oito vitórias consecutivas, os Utah Jazz são uma das equipas mais "quentes" da NBA atual, provando que vão pelo menos tentar dar luta pelas posições cimeiras da conferência Este. São também eles um dos protagonistas do episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia que tem como anfitriões João Dinis e Ricardo Brito Reis.

Para além do bom momento dos Jazz, as duas recentes exibições monstruosas do poste Clint Capela, dos Atlanta Hawks, são outros dos destaques num episódio em que foi também discutido o mau momento dos New Orleans Pelicans, o "caso" Kevin Porter Jr. e o primeiro ano da NBA sem Kobe Bryant.

