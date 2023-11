NBA: Uma semana bizarra (com Thanksgiving à portuguesa)

A NBA é conhecida por ser a melhor liga de basquetebol do mundo, mas esta semana a conversa foi dominada por algumas histórias bizarras passadas fora do campo — como é o caso do atropelamento de Kelly Oubre Jr., extremo dos Philadelphia 76ers, ou de fotografias explícitas de Josh Giddey, dos Oklahoma City Thunder, com uma menor, terem ido parar à Internet.

Neste episódio do Bola ao Ar, o João Dinis e o Lucas Niven falam sobre: Alguns casos que assombraram a NBA na última semana;

Os Orlando Magic, que estão a surpreender pela positiva;

De um thanksgiving (Dia de Ação de Graças) à portuguesa. __ Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

Spotify Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram