Neemias a jogar nos Celtics? "Só com uma grande tareia ou uma lesão inesperada é que vai ter minutos"

Há já a uns anos a esta parte que Jimmy Butler se destaca no Media Day devido à escolha de guarda-roupa ou penteado (na essência, o Media Day é um dia em que as todas as equipas da NBA se reunem com os meios de comunicação e participam em sessões fotográficas, dão entrevistas e até criam tendências do TikTok). Este ano, a estrela dos Miami Heat voltou a não desiludir — e apresentou o "Emo" Jimmy ao mundo porque se encontra "emocionado".

Quem é "Emo Jimmy"? João Dinis, uma das vozes do Bola ao Ar, resumiu a personagem que apareceu perante os jornalistas esta segunda-feira da seguinte forma: "é como se tivesses o espírito de um dos elementos dos Tokyo Hotel a invadir o Jimmy Butler, e este tivesse puxado o cabelo para baixo e o tivesse transformado no tipo [o vocalista Andre 3000] dos Outkast [banda norte-americana conhecida pela música "Hey Ya!", cujo videoclip pode ser relembrado aqui].

créditos: Sam Navarro/Getty Images/AFP

No entanto, há uma particularidade que marca este Media Day: é o dia em que as estrelas da liga tiram as fotografias que vão ser utilizadas ao longo da época (para os gráficos com as estatísticas que aparecem durante as transmissões televisivas, por exemplo). E se no ano passado Butler apresentou umas extensas tranças, este ano o estilo foi mais virado para o gótico (sem descurar os piercings). Como seria de esperar, o estilo peculiar tomou conta das manchetes deste dia caótico e frenético para NBA, onde as 30 equipas criam um autêntico frenesim noticioso e de conteúdo para os seguidores da modalidade. O Bola ao Ar, claro, não é diferente e escrutinou e resumiu os aspectos mais relevantes do dia. Como o pouco alarido em torno dos LA Lakers - o que não é normal - e a ausência de James Harden em Philadelphia, deixando Joel Embiid, o atual MVP da época regular, a pensar sobre o seu futuro na organização.

Contudo, nem só de Media Day se fez este episódio e João Dinis e Lucas Niven, os anfitriões do podcast, também falaram sobre a chegada de Jrue Holiday a Boston e o que isso pode significar não só para os Celtics, mas também para a vida do português Neemias Queta. Esta, aliás, tem sido uma questão recorrente nos últimos dias entre os patronos do Bola ao Ar.

"Em relação ao Neemias, o Brad Stevens [o presidente das operações da equipa] tem dito as coisas certas. [Mesmo] nunca mencionando o Neemias pelo nome tem dito à cabeça que o plantel não está fechado, obviamente, e que ainda vão ver os acertos que podem fazer na rotação. E, para começarem a fazer esses acertos, querem começar a prever o que se passa dentro de casa. Isto é quase uma mensagem para Luke Kornet, o Neemias e agora para o Wenyen Gabriel que está a lutar por um lugar no training camp", realça Lucas Niven.

Todavia, no Media Day, Neemias não falou — e isso pode ser indicativo de algo. "É quase uma estratégia dos Celtics para o guardarem para o Media Day dos Maine Celtics [a equipa secundária]. Portanto, aí já vemos a Big Picture, ou o grande esquema das coisas, e como é que os Celtics vêem o Neemias. Correndo tudo bem, Neemias vai ser uma peça mais utilizada na G League e vai ser utilizado mais como figura de proa da equipa de desenvolvimento", remata.

Ou seja, sem lesões, Lucas Niven acha que é difícil haver minutos para o poste português na equipa principal dos Celtics. "E, se houverem minutos, serão passados no banco como Big de reserva em que só com uma grande tareia ou com uma lesão inesperada é que ele vai ter minutos. De resto, vai ser muito abanão de toalha saído desde o banco".

Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: