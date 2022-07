Além dos 14 pontos, o português conseguiu ainda três roubos de bola, sendo um dos jogadores em destaque da partida, na qual Keon Ellis tenha sido o melhor marcador dos Kings, com 17 pontos.

No primeiro encontro do torneio de São Francisco (Califórnia) da Summer League, Queta tinha conseguido 12 pontos, seis ressaltos e dois desarmes de lançamento, no triunfo sobre os Golden State Warriors (86-68).

No sábado, os Kings tinham anunciado que Neemias Queta tinha renovado o contrato, novamente um vínculo de ‘duas vias’, podendo jogar na equipa principal, na NBA, e pelos Stockton Kings, na Liga de desenvolvimento (G-League), tal como na época passada.

Em 2021/22, o poste de 2,13 metros, de 22 anos, tornou-se o primeiro português a jogar na NBA, cumprindo 15 jogos, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0 por jogo), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).