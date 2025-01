Nos 19.31 minutos que esteve em ação pelos campeões em título, Queta, de 25 anos, capturou também dois ressaltos (um defensivo e ofensivo) e efetuou uma assistência, ainda que também tenha efetuado um ‘turnover’ (perda da posse de bola sem lançamento) e cometido quatro faltas.

Os 27 pontos concretizados por Jalen Green foram insuficientes para os Rockets vencerem, mas fizeram do base o melhor marcador do encontro, enquanto Derrick White, com 23, foi o mais eficaz nos Celtics, que tiveram ainda o contributo importante de Payton Pritchard e Jayson Tatum, ambos com 20.

A equipa treinada por Joe Mazzulla conquistou a 26.ª vitória em 35 jogos, consolidando o segundo lugar na Conferência Este, atrás dos Cleveland Cavaliers, ao passo que os Rockets continuam a boa campanha na Conferência Oeste, liderada pelos Oklahoma City Thunder e na qual ocupam a terceira posição.

Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.

Em 2024/25, conta 29 encontros na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,9 desarmes de lançamento e 0,7 assistências, em 16,1 minutos.

No total, Neemias soma 77 jogos na época regular, 57 pelos Celtics, que o contrataram na temporada transata, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de ‘rookie’, e cinco em 2022/23. Nos play-offs, jogou três jogos em 2023/24.

O poste internacional português, de 25 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro e, até agora, único português a jogar na competição.