Este sábado, ao minuto sete da receção do Real Madrid ao Espanyol, no jogo em que os Merengues se sagraram campeões espanhóis, os adeptos madrilenos entoaram o nome de Cristiano Ronaldo, repetindo assim uma manifestação de apoio que aconteceu nos últimos jogos do Manchester United em Inglaterra, em jeito de homenagem ao internacional português que recentemente viu falecer um dos gémeos que esperava com Georgina Rodríguez.

Ronaldo vestiu as cores do Real Madrid durante nove temporadas, entre 2009 e 2018. Ao serviço do emblema da capital espanhola venceu quatro Ligas dos Campeões, duas Supertaças Europeias, quatro Campeonatos do Mundo de Clubes, duas ligas espanholas, duas Taças do Rei e duas Supertaças de Espanha.

Ao longo dos nove anos em Madrid tornou-se no maior goleador da história do clube com 450 golos em 438 jogos.