Apesar do livro ainda não ter sido publicado, já circula nas redes sociais a página onde o ex-presidente do FC Porto fala das pessoas que não quer ter no seu funeral.

"Não quero mal a ninguém. Mas porque tanto prejudicaram a paz dos meus últimos dias não gostaria que lá estivesse alguém da atual direção do clube. Nenhum dos ex-jogadores que sempre estiveram comigo e me traíram (por exemplo, Helton, Maniche, Eduardo Luís, André, Sousa). Poderia acrescentar mais nomes, como Antero Henrique, Raúl Costa, Joaquim Oliveira, Tiago Gouveia, Pedro Bragança, mas não é preciso, porque estou certo que não terão 'lata' para lá ir", escreve Pinto da Costa, na mesma página em que revela as pessoas que deseja ter no seu funeral.

"Gostava de ter ao meu lado o António Henrique, que é o padrinho da (filha) Joana, o Pedro Pinho, o Quintanilha, o Fernando Póvoas, o Luís Gonçalves, o António Oliveira, o Hugo Santos, a Sandra Madureira, o Fernando Madureira, o Caetano, o Marcos Polónia", revela Pinto da Costa.