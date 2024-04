Pela segunda vez em quartos de final ATP e pela primeira no Clube de Ténis do Estoril, Nuno Borges, 62.º do ranking mundial, vai defrontar pela primeira vez Garín, que já foi top 20, mas que atualmente está no 112.º lugar da hierarquia.

O encontro entre o número um português e o tenista chileno será o segundo do court central, já depois da partida, com início para as 12:00, entre o polaco Hubert Hurkacz, segundo cabeça de série, e o espanhol Pablo Llamas Ruiz, que veio da fase de qualificação.

Também vindo da fase de qualificação, mas como ‘lucky loser’, depois da desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, o francês Richard Gasquet, vencedor do torneio português em 2015, vai defrontar o espanhol Pedro Martínez.

O campeão de 2023 e primeiro cabeça de série, o norueguês Casper Ruud, vai fechar o programa do court central, defrontando o húngaro Marton Fucsovics (85.º).