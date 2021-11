O treinador português Nuno Espírito Santo foi afastado do comando técnico do Tottenham, depois de ter chegado ao clube no início da temporada 2021/22, anunciou hoje o emblema da Liga inglesa de futebol.

“O clube pode hoje anunciar que Nuno Espírito Santo e a restante equipa técnica foram dispensados das suas funções”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial dos ‘spurs’ na Internet. Espírito Santo, de 47 anos, deixa o Tottenham no oitavo lugar da ‘Premier League’, com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e cinco derrotas. Na última jornada, a equipa londrina foi derrotada em casa pelo Manchester United, no sábado, por 3-0, tendo o avançado português Cristiano Ronaldo marcado o primeiro golo. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram