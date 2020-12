O futebolista Nuno Mendes, de 18 anos, renovou contrato com o Sporting, com a duração a ficar na mesma até 2025, mas agora com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros, revelou hoje o clube lisboeta.

O lateral-esquerdo, que ingressou nos escalões de formação dos 'leões' em 2011, quando tinha apenas nove anos, estreou-se na equipa principal no final da última temporada e tem sido um habitual titular do técnico Rúben Amorim. "Sou um jogador trabalhador, que dá tudo pela equipa. É isso que podem esperar sempre de mim, porque vou dar o máximo por este clube. Sempre foi um sonho. Agora que estou aqui, tenho de fazer o melhor possível para continuar a jogar com estes jogadores e ajudar o clube ao máximo", disse Nuno Mendes, em declarações divulgadas no site oficial do Sporting. O jogador nascido em Lisboa já tinha renovado a sua ligação ao clube em junho deste ano, num vínculo com duração até 2025, mas com uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros Esta época, o internacional sub-21 leva 13 jogos e um golo.