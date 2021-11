No episódio desta semana do Bola ao Ar, o João Dinis e o Ricardo Brito Reis receberam o Lucas Niven para falar da saída de Luke Walton do comando dos Sacramento Kings e o que isso impacta (ou não) a carreira de Neemias Queta e do bom momento dos Phoenix Suns, a equipa em melhor forma atualmente na NBA.

Estes são alguns dos destaques, mas há um tópico em que não se podia passar ao lado: a altercação entre LeBron James e Isaiah Stewart cujo desfecho culminou num cenário que se espera ver num octógono de MMA e não num pavilhão de basquetebol.

