Fustigado por lesões nos últimos anos, Kawhi Leonard, mesmo tendo em conta o célebre "load management", não tem realizado o número de jogos esperado. No entanto, em janeiro, disputou 12 das últimas 16 partidas do calendário dos Clippers, o que mostra alguma regularidade. Estará de volta? E o que é que isso significa para as aspirações da equipa de LA? Foi o que fomos tentar perceber no Bola ao Ar, podcast sobre NBA.

No segundo episódio desta semana, o João Dinis e o Lucas Niven comentam: O regresso e momento de forma MVP de Kawhi Leonard

Rumores e trocas que andam a pairar pela NBA

Rumores e trocas que andam a pairar pela NBA

Perguntas dos nossos patronos

