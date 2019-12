No seu último livro "Falar com Desconhecidos", o famoso escritor canadiano Malcolm Gladwell (autor de Blink e Outliers) tenta explorar o porquê de sermos tão maus a lidar com as pessoas que não conhecemos e os problemas que surgem através das estratégias que utilizamos para facilitar esse processo. Uma das estratégias inconscientes que usamos é a verdade por defeito que, por outras palavras, significa que inconscientemente tendemos a assumir a norma sobre as pessoas, tendo em conta a nossa própria experiência. Se uma pessoa que foi sempre simpática connosco for acusada de roubar, temos dificuldade em acreditar porque a nossa experiência diz-nos o contrário. Um dos problemas da verdade por defeito é exatamente evitar que reconheçamos a exceção e que não identifiquemos as situações que acontecem fora da regra.

Aplicando este conceito ao jogo de hoje do Sporting, os adeptos leoninos desejavam fortemente que a verdade por defeito fosse, de facto, mentira. Por um lado, a equipa verde e branca buscava a primeira vitória na Áustria, visto que, nas quatro deslocações anteriores, nunca a tinha conseguido. A última tentativa remonta à época 2004/2005, em que no caminho para a final da Taça UEFA perdida para o CSKA de Moscovo, o Sporting tinha arrancado um empate em casa do Rapid Viena. Por outro lado, o onze apresentado por Jorge Silas uma hora antes de o jogo começar, com diversas alterações e sem Bruno Fernandes (a cumprir um jogo de castigo) e Vietto (de fora da convocatória) mostrava um Sporting mais preocupado em gerir esforços para o difícil calendário de jogos em que tem estado nas últimas semanas e não em disputar o primeiro lugar do Grupo D com o LASK Linz. Contudo, era uma oportunidade para jogadores com minutos mostrarem provas, que talvez fosse suficiente para superar a falta de rotinas, esperavam os leões.

Ao entrar em campo, as duas equipas sabiam que tinham o apuramento garantido. O Sporting, com o acesso à "fase a eliminar" da Liga Europa, tornou-se o recordista de presenças nos jogos a doer da competição, com nove. Por seu turno, o LASK tinha carimbado pela primeira vez a passagem de uma fase grupos de grupos de uma competição europeia.

O jogo começou morno. A primeira oportunidade de perigo aparece num remate frouxo de Camacho, que juntamente com Pedro Mendes e Jesé, formavam a renovada frente de ataque leonina. Do lado do LASK, foi ao quarto de hora que o primeiro lance foi criado — numa altura em parecia que o nevoeiro ameaçava criar em Linz um ambiente semelhante àquele que se vive na Choupana, onde a bola se torna invisível.