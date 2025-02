A seleção portuguesa ultrapassou os Estados Unidos e recuperou uma posição, três meses depois de a ter perdido no seguimento de uma derrota (21-17), em Coimbra, frente à própria seleção norte-americana.

A subida de Portugal no ranking foi a única alteração registada no ‘top 20’, após um fim de semana onde se disputaram apenas encontros do REC25.

A melhor classificação de sempre dos ‘lobos’ foi o 13.º lugar, alcançado após a primeira vitória de sempre num Mundial, frente às Fiji (24-23), no França2023.

Portugal apurou-se, este mês, para o Mundial de râguebi Austrália2027, após vencer a Bélgica (40-30) e a Alemanha (56-14), resultados que asseguraram um dos primeiros quatro lugares no REC25.

No sábado, venceu na Roménia e garantiu o primeiro lugar do Grupo B do REC25.

A seleção portuguesa vai defrontar a Espanha, nas meias-finais, em 01 ou 02 de março.