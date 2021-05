De acordo com um comunicado oficial na página do Real Madrid, David Alaba vinculou-se ao clube espanhol por cinco temporadas e será apresentado aos adeptos depois do Euro2020.

Lateral direito de raiz, Alaba notabilizou-se pela sua versatilidade em campo, jogando também a defesa central, médio defensivo e médio ala durante as suas 12 épocas pelo Bayern Munique, interrompidas em 2010/11 quando foi emprestado ao Hoffenheim.

Alaba chegou ao Bayern aos 16 anos depois de jogar nas camadas jovens do Austria Viena. O defesa conquistou 27 títulos pelo Bayern — incluindo 10 Bundesligas e duas Ligas dos Campeões, em 2013 e 2020 —, deixando o clube a custo zero por não renovar contrato.