Não foi ainda o discurso da vitória, porque a contagem dos votos ainda não acabou. Mas André Villas-Boas juntou-se aos apoiantes e adeptos ainda antes do discurso oficial da vitória. Vestido a rigor, camisola 13 do FCP e acenando com o cachecol do clube e gritando a palavra de ordem do clube que é também a da cidade a que pertence. Portouuu!

E camisola nº13 porquê? Na memória dos portistas está a inesquecível final da Taça dos Campeões em Viena, em 1987, que tornou o FCP campeão europeu. E o golo decisivo contra o todo-poderoso Bayern de Munique foi marcado por Juary que envergava a camisola 13. O mesmo número que André Villas-Boas escolheu usar na sua primeira aparição como presidente quase-eleito [ainda antes dos resultados oficiais serem apresentados].

O jornal Record recorda também que esta era a camisola de Rui Filipe, jogador do clube que morreu precocemente num acidente de automóvel em 1994.

As eleições para os órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 foram disputadas por três candidaturas, uma liderada pelo atual presidente Pinto da Costa (lista A), outra por André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e a terceira por Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).