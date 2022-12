"O internacional Nuno Mendes, após a realização de exames, foi dado como indisponível para os trabalhos da Seleção Nacional pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", lê-se numa nota publicada no site do organismo de futebol.

O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

“Infelizmente, o Nuno Mendes vai estar fora deste Mundial, mas vai ficar connosco até ao final. O clube dele acedeu e o que ele poderia fazer lá [em termos de recuperação] pode fazer aqui também. Ele manifestou vontade de estar connosco. Isso reflete o estado de espírito e união deste grupo”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Na segunda-feira, na vitória ante o Uruguai (2-0), em Lusail, da segunda jornada do Grupo H, Nuno Mendes caiu no relvado perto do intervalo para pedir a substituição, saído, depois, em lágrimas para dar lugar a Raphaël Guerreiro.

Nuno Mendes continuará integrado na comitiva nacional no Qatar, onde iniciará o trabalho de recuperação.

A equipa das ‘quinas’, que assegurou a qualificação para os oitavos de final com o triunfo sobre o Uruguai (2-0), lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses.