O FC Porto, finalista vencido da competição, vai integrar o Grupo C, juntamente com os espanhóis do Reus, campeões em 2017 e semifinalistas na época passada, os italianos do Lodi e os franceses do Saint Omer.

O Sporting, campeão nacional e que também esteve na ‘final four’, vai deparar-se com Liceo da Corunha, os italianos do Forte dei Marmi e os alemães do Herringen, no Grupo B.

No Grupo D, o Benfica, campeão europeu em 2016, vai defrontar os espanhóis do Noia, os italianos do Monza e os suíços do Montreux.

As quatro equipas lusas iniciam, em 20 de outubro, a competição com jogos em casa, apesar de o FC Porto ter de cumprir um jogo de interdição. A fase de grupos termina em 19 de janeiro de 2019 e os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos avança para os quartos de final, seguindo-se a ‘final four’, que está marcada para 11 e 12 de maio de 2019.