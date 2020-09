O sérvio Lazar Randjelovic aproveitou um passe em profundidade do guineense Mady Câmara para fazer o único golo do jogo, com um remate cruzado já dentro da área do AEK Atenas.

Já na segunda parte, aos 56, o marroquino Al Arabi desperdiçou um penálti a favor do Olympiacos, permitindo a defesa do guardião adversário, Panagiotis Tsintotas, mas a taça já não fugiu aos pupilos de Pedro Martins.

Do lado do AEK Atenas, atuaram de início o defesa Hélder Lopes, o médio André Simões (substituído aos 80 minutos) e o avançado Nélson Oliveira, com o defesa Paulinho, ex-Desportivo de Chaves, a ser entrar em campo aos 62.

Pelo Olympiacos, que juntou a Taça helénica ao campeonato ganho nesta temporada atípica, marcada pela pandemia de covid-19, atuaram o médio Cafú e o defesa Rúben Semedo, ambos lançados em jogo já na segunda parte.

O jogo foi disputado sem público no Estádio Panthessaliko, em Vólos, depois de ter sido adiado por duas vezes, primeiro, por razões de segurança, e, depois, por causa de jogadores do Olympiacos infetados com o novo coronavírus.