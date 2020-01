O tenista suíço Roger Federer venceu hoje o sérvio Filip Krajinovic na segunda ronda no Open da Austrália, avançado assim para a terceira ronda do primeiro 'Grand Slam' do ano.

Federer, terceiro no 'ranking ATP, venceu o sérvio pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-1. O tenista suíço, de 38 anos, precisou de 'apenas' uma hora e trinta e dois minutos para vencer o 41.º do 'ranking' mundial. Na terceira ronda do Open da Austrália, Roger Federer vai defrontar o australiano John Millman, 47.º do ranking, que na ronda anterior venceu o polaco Hubert Hurkacz por 6-4, 7-5 e 6-3.