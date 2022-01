A tenista japonesa Naomi Osaka, detentora do troféu, foi hoje eliminada na terceira ronda do Open da Austrália, ao perder com a norte-americana Amanda Anisimova, em três 'sets'.

A duas vezes campeã do 'major' australiano (2021 e 2019) e atual 14.ª da hierarquia mundial foi derrotada pela norte-americana, 60.ª do mundo, por 4-6, 6-3 e 7-6 (10-5), em duas horas e 15 minutos. Pela terceira vez nos oitavos de final de um torneio do 'Grand Slam', Anisimova, semifinalista em Roland Garros em 2019, vai agora defrontar a australiana Ashleigh Barty, líder do 'ranking' feminino.