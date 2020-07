De acordo com uma notícia avançada hoje pelo jornal A Bola, várias figuras e instituições relacionadas com o Benfica estão a ser investigadas no âmbito de uma operação levada a cabo pela Autoridade Tributária.

Segundo o desportivo, a investigação remota a 2018 e em causa estão 1,8 milhões de euros que saíram das contas da Benfica SAD durante seis meses para pagamento de serviços que nunca terão sido prestados. A Polícia Judiciária terá então realizado buscas no clube, tendo recolhido e analisado documentos na tentativa de encontrar crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

O jornal avança também que Luís Filipe Vieira terá sido ouvido pelo Ministério Público no âmbito dessa investigação, denominada Operação Saco Azul, e terá sido constituído arguido, tal como a Benfica SAD e a Benfica Estádio.

Hoje, serão ouvidos o CEO, Domingos Soares de Oliveira, e o diretor financeiro do Benfica, Miguel Moreira, diz ainda A Bola.

O Benfica reconheceu hoje que Luís Filipe Vieira e outros dirigentes do clube foram ouvidos pelo Ministério Público, mas negou que tenham sido constituídos arguidos, informa o Tribuna Expresso.

Num comunicado emitido a 6 de junho de 2018, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) tinha dado conta da constituição de seis arguidos, três pessoas singulares e três coletivas, no âmbito do inquérito à investigação aos “crimes de branqueamento e fraude fiscal”, e no âmbito da qual foram “emitidos três mandados de busca domiciliária e cinco não domiciliárias, de entre estes, dois às sociedades Sport Lisboa e Benfica SAD e Benfica Estádio Construção Gestão Estádios, SA”.

“Indicia-se suficientemente nos autos que estas sociedades, a coberto de uma suposta prestação de serviços de consultoria informática, realizaram várias transferências bancárias para uma conta titulada por uma outra sociedade, num valor total de 1.896.660 euros, montantes esses que acabavam depois por ser levantados em numerário. Esta última sociedade terá sido utilizada com o único propósito de retirar dinheiro das contas do Benfica”, explicou a PGDL.