Gonçalo Ramos foi a grande estrela de Portugal na vitória sobre a Suíça, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, ao apontar três golos na goleada por 6-1. A sua exibição não passou despercebida a ninguém e até os próprios colegas valorizaram a sua exibição.

Um deles foi o luso-brasileiro Otávio, grande rival do jogador no campeonato português, não jogasse o médio no FC Porto e o goleador no Benfica. Na hora de comentar a exibição da estrela do jogo, Otávio não se esqueceu da liga portuguesa.

"É bom, para ver se ele vai embora", disse Otávio, que falava à imprensa ao lado de Bruno Fernandes, que também falou sobre Gonçalo Ramos. "O Otávio quer que ele saia do Benfica. Tem levado muitos conselhos nossos, enquanto jogamos às cartas".