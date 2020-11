Depois do desaire por 1-0 no reduto do Goiás, na ronda 22, o conjunto de São Paulo triunfou com tentos de Patrick Carreiro, aos oito minutos, Gabriel Menino, aos 35, e Roni, aos 50.

Na classificação, o Palmeiras, que tem menos um jogo disputado, segue no quarto lugar, com 37 pontos, os mesmos do Santos, que venceu o Sport Recife por 4-2.

A prova é liderada pelo Atlético Mineiro, com 42 pontos, contra 39 do campeão Flamengo (menos um jogo) e 38 do São Paulo (menos três jogos).