O Palmeiras ganhou vantagem aos 19 minutos, com o avançado Rony a marcar de cabeça, tornando-se o maior marcador de sempre do clube brasileiro na Libertadores, com 13 golos.

Quatro minutos depois, o Palmeiras já ganhava por 2-0, com o argentino Gabriel Verón a rematar após correr com a bola cerca de 50 metros.

Joao Rojas reduziu a desvantagem para o Emelec aos 62 minutos, mas Breno confirmou a vitória dos brasileiros, atuais detentores da Taça dos Libertadores, aos 92 minutos.

O Palmeiras lidera o grupo A da Libertadores com nove pontos, graças a três vitórias em três jornadas. Os venezuelanos do Deportivo Táchira somam quatro, o Emelec está em terceiro com dois e os bolivianos do Independiente Petrolero apenas um.

Na quarta jornada, marcada para 03 de maio, o Palmeiras vai à Bolívia defrontar o Independiente Petrolero.