O Governo iraniano confirmou hoje a morte do Presidente Ebrahim Raisi, na queda de um helicóptero na zona de Kalibar e Warzghan, na província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do país.

O helicóptero foi localizado numa montanha no noroeste do Irão, sem quaisquer sobreviventes.

O acidente deu-se no domingo, quando a comitiva regressava da fronteira com o Azerbaijão, onde Raisi inaugurou uma barragem com o seu homólogo azeri, Ilham Aliyev.

No terreno estiveram pelo menos 65 equipas de salvamento em operações de busca dificultadas devido ao denso nevoeiro e às fortes chuvas.

O caso vai ser investigado?

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, Mohammad Bagheri, ordenou uma investigação sobre as causas do desastre de helicóptero que matou o presidente do Irão e a sua comitiva, segundo a agência de notícias ISNA.

Bagheri ordenou que "um comité de alto nível inicie uma investigação sobre a causa da queda do helicóptero presidencial", informou a agência noticiosa, um dia depois do desastre que provocou a morte de nove pessoas.

Os motivos que levaram ao acidente ainda não são conhecidos. Contudo, segundo relatos da imprensa iraniana, o helicóptero descolou em condições climatéricas difíceis.

Israel teve mão na queda do helicóptero?

Telavive ainda não reagiu oficialmente à queda do helicóptero que vitimou o presidente do Irão, mas oficiais israelitas sob anonimato já fizeram saber que o país não teve envolvimento no acidente.

A reação israelita ocorre já que a República Islâmica do Irão, que não reconhece Israel como Estado, lidera o chamado “Eixo da Resistência” contra Telavive e mantém oposição ao regime israelita, nomeadamente ao apoiar várias milícias.

Quem são as vítimas do acidente?

As equipas de socorro iranianas recuperaram os corpos de Ebrahim Raisi e dos outros oito passageiros que seguiam a bordo, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian.

Ebrahim Raisi, de 63 anos, um clérigo religioso de linha dura, foi eleito Presidente do Irão em 2021, numa eleição presidencial com a participação mais baixa da história da República Islâmica.

A sua liderança protagonizou uma intensificação da repressão contra ativistas, mulheres e críticos do regime.

As cerimónias fúnebres do presidente iraniano devem iniciar-se na terça-feira em Tabriz, noroeste do país, indicou a agência oficial iraniana.

Quem governa agora?

O Governo iraniano frisou que o desastre não vai causar “qualquer perturbação na administração” do país.

Hoje de manhã, o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, nomeou o vice-presidente Mohammad Mokhber como chefe de Estado interino e decretou cinco dias de luto pela morte de Ebrahim Raisi.

Quando há eleições no Irão?

“O calendário eleitoral foi aprovado na reunião de chefes do poder judiciário, do Governo e do parlamento. Com a concordância do Conselho dos Guardiães [órgão que fiscaliza a Constituição], foi decidido que a 14.ª eleição presidencial será realizada no dia 28 de junho”, indicou o canal estatal.

*Com Lusa