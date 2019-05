Há finais e finais. Todas as que concernem a Taça de Portugal são importantes, pois, afinal de contas, trata-se do Jamor, da “prova rainha”, do título que, mesmo não sendo o campeonato, todos os clubes querem ganhar. O ambiente é sempre fervilhante nesta altura do ano, mas borbulha um pouco mais quando se trata de um Clássico entre Sporting CP e FC Porto, especialmente esta época.

Para os Dragões, a época acabaria numa nota alta com a conquista deste troféu, mas sem nunca deixar de ter um sabor agridoce, tendo em conta o dramático final do campeonato cuja vitória pendeu para o Benfica. Já para os Leões, tratava-se do regresso a um palco traumático, com a derrota perante o Desportivo das Aves no ano passado na final desta mesma competição ainda a pairar depois do ataque a Alcochete, mas cuja vitória pode encerrar esse capítulo.

Manhã cedo, porém, ainda era desigual o ambiente que se vivia junto das hostes dos dois clubes. No Parque 1, destinado aos adeptos portistas, ainda eram poucas as almas a ocupar o espaço. Culpe-se a distância que muitos tiveram de percorrer para aqui chegar, mas quem já aqui estava redobrava esforços para ter tudo preparado para um dia de animação. Contudo, a massa de adeptos azuis e brancos rapidamente aumentaria, fruto do contínuo chegar de carrinhas repletas, de locais como São João da Madeira, Felgueiras, Avintes e Penafiel.

Do outro lado do Estádio Nacional onde as hostes sportinguistas se encontravam, o cenário era outro. Aqui, já o cheiro a carvão, a carne grelhada e a porco no espeto invadia as narinas desde bem cedo, por força de muitos adeptos já se encontrarem avançados nos preparativos. Além dos lisboetas, fruto da proximidade da capital ao Jamor, vieram também adeptos de Évora, Braga, Vale de Cambra, Vilar Formoso e até de Inglaterra.

Fenómeno destinado a gentes de todas as idades, deu para ver um pouquinho de tudo no Jamor, desde famílias a apreciar um repasto simples de farnel em cima da toalha de piquenique — introduzindo crianças ou mesmo bebés ao mundo do futebol desde cedo — até grupos com complicadas operações de logística, contando com os seus próprios grelhadores, sistemas de som, máquinas para tirar imperiais (ou finos, já se sabe) e, nalguns casos, até televisões.

Com o jogo a ocorrer apenas durante a tarde, imperava a necessidade de passar o tempo até os 22 jogadores entrarem em campo. Enquanto uns davam toques com uma bola de futebol — “hoje somos todos titulares”, gritava um sportinguista —, outros iam-se refrescando com variadas bebidas, a mais comum sendo, naturalmente, a cerveja. Foi, no entanto, junto das grelhas, das mesas e dos tupperwares que grande parte da atenção foi sendo dada.

Com muitos a madrugarem para reservarem um lugar privilegiado, o meio da manhã transformou-se em hora de almoço. Acepipes caseiros, presunto e lombo de porco, sandes e quiches variadas, cada um trouxe aquilo que pôde para ir forrando o estômago ao longo das horas. Outros dedicaram-se à nobre arte da grelha para cozinhar salsichas, febras ou entremeadas e houve mesmo quem tenha contratado empresas para prepararem porco no espeto ou que tenha trazido um enorme tacho cheio de tripas para servir uma mesa corrida.