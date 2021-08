O atleta português, André Ramos (E) em ação frente à atleta do Japão, Yuriko Fujii (D) no jogo de boccia individual BC1, esta manhã no Centro de Ginástica de Ariake em Tóquio nos jogos Paralímpicos de Toquio 2020, Japão, 30 de agosto de 2021. MIGUEL A. LOPES/LUSA

Lusa