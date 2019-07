Abdou Diallo, de 23 anos, foi formado no Mónaco, no qual se sagrou campeão francês em 2017, sob a liderança de Leonardo Jardim, rumando depois à Alemanha para atuar, primeiro, pelo Mainz, e no verão de 2018 foi recrutado pelo Borussia Dortmund.

Em declarações reproduzidas no sítio oficial dos parisienses na Internet, o polivalente defesa de 1,86 metros (pode atuar nas alas ou no eixo defensivo) destacou que sente uma “grande honra” por passar a fazer parte do plantel do Paris Saint-Germain, considerando que está a entrar num projeto “muito atrativo” nesta fase da sua carreira.