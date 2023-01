O jovem avançado Hugo Ekitike, de 20 anos, inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, para a formação parisiense, mas esta, a despeito do domínio que exerceu, só voltou a marcar aos 72, pelo inevitável Lionel Messi, que ainda não tinha pisado os relvados depois da conquista do Mundial2022 pela Argentina.

O Angers nunca mostrou estar à altura de discutir o resultado, pese embora a vantagem mínima que se registava, como prova o facto de não ter conseguido um remate enquadrado à baliza de Gianluigi Donnarumma.

Pelo PSG foram titulares os internacionais portugueses Danilo Pereira e Vitinha, mas este seria substituído perto do final da partida, aos 86 minutos, pelo jovem Chadaille Bitshiabu.

Com este triunfo, a equipa da capital reforçou a liderança, com 47 pontos, beneficiando do empate a dois golos do Lens em Estrasburgo, que lhe confere uma vantagem de seis pontos sobre o seu oponente, que segue na segunda posição, com 41.

O Lens adiantou-se no marcador logo aos 11 minutos, pelo avançado Aléxis Claude-Maurice, mas o Estrasburgo deu a volta ao resultado pouco depois, com dois golos, aos 13 e 16, pelo bósnio Sangin Prcic e pelo avançado Kevin Gameiro.

Ainda antes do intervalo, o Lens restabeleceu a igualdade, aos 33 minutos, pelo avançado belga Lois Openda, que fixou o resultado final.

Noutros dois jogos de hoje, o Marselha foi vencer a Troyes, por 2-0, conservando o terceiro lugar, com 39 pontos, o Mónaco empatou a dois golos em casa do Lorient, e desperdiçou a oportunidade de ‘roubar’ o quarto lugar ao Rennes, seguindo quinto, com 34 pontos, os mesmos do seu adversário.

Pela formação monegasca alinhou o internacional português Gelson Martins, que foi lançado em campo aos 62 minutos, a render o avançado senegalês Krépin Diatta.

Finalmente, o Nice aplicou uma goleada estrondosa na receção ao Montpellier, por 6-1, subindo ao 10º lugar, com 24 pontos.