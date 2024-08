Fonte da autarquia do distrito do Porto revelou hoje à Lusa que a proposta partiu do presidente do executivo, Eduardo Vítor Rodrigues, a será votada na reunião agendada para 19 de agosto, não havendo ainda data para a entrega da medalha pelo município de maioria socialista.

Rui Oliveira conquistou o ouro olímpico na prova de omnium, uma variante do ciclismo de pista, em que fez equipa com Iúri Leitão.

“A medalha de ouro conquistada pelo Rui Oliveira nos Jogos Olímpicos foi um momento verdadeiramente histórico para Portugal e para Vila Nova de Gaia. Uma demonstração de que com esforço e dedicação é possível chegar ao topo. Gaia é um município de forte tradição no ciclismo, que alcança agora um marco inédito para o nosso país: a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos nesta modalidade”, lê-se na declaração do autarca enviada à Lusa.

E prossegue: “estamos, como todos os portugueses, muito felizes com esta vitória. Como gaienses, temos um enorme orgulho no percurso do 'nosso' Rui Oliveira e nesta conquista, que espero que sirva de exemplo para tantos e tantos jovens que, no nosso concelho, praticam as mais diversas modalidades".

"Esta é, também, uma prova de que o investimento no desporto é fundamental e traz frutos inquestionáveis, fazendo dos 'nossos' cidadãos melhores, mais saudáveis e mais focados, e ao mesmo tempo tornando possível que a nossa bandeira suba mais alto”, assinala.

O ciclista da UAE Emirates é o segundo atleta de Vila Nova de Gaia a ser medalhado nos Jogos Olímpicos, depois de Vanessa Fernandes ter recebido a medalha de prata, em Pequim2008, na prova de triatlo feminino.

Tal como em Tóquio2020, Portugal conquistou quatro medalhas, mas mais valiosas, com o ouro no madison, por Rui Oliveira e Iúri Leitão, prata também no omnium, ambas no ciclismo de pista, a prata de Pedro Pichardo no triplo salto e o bronze de Patrícia Sampaio no judo.