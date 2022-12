“Estou especialmente agradecido aos jogadores pelo seu profissionalismo, ética de trabalho e comportamento. Deram-me a oportunidade de ter uma das experiências mais bonitas da minha vida, que nunca esquecerei”, disse Paulo Bento, em mensagem partilhada nas redes sociais.

O treinador, de 53 anos, esteve mais de cinco anos como selecionador de futebol da Coreia do Sul, cargo que assumiu em agosto de 2018, conquistando um troféu, a Taça do Este Asiático, em 2019.

No início do mês, após a eliminação nos oitavos de final do Mundial do Qatar, em jogo diante do Brasil (4-1), Paulo Bento revelou que o futuro não passaria pela seleção sul-coreana, numa decisão que já estava tomada desde setembro.

Hoje, o treinador deixou muitos agradecimentos na mensagem que partilhou e foi também publicada pela Federação sul-coreana.

“Gostaria de agradecer ao povo da Coreia do Sul por todo o apoio nos últimos quatro anos. Também gostaria de agradecer todo o apoio do staff”, disse o técnico português, expressando agradecimento pelo “afeto” e “respeito” que todos lhe deram.

Paulo Bento disse ainda que o momento é de olhar para o futuro, mas com a certeza de que a Coreia do Sul fará sempre parte.

“Está na altura de sair e olhar para o futuro, desejando o melhor ao futebol coreano. A Coreia do Sul vai sempre ser uma parte da minha vida e os jogadores vão estar no meu coração para sempre”, disse, num momento em que ainda é uma incógnita qual a futura equipa.

Na carreira, o antigo futebolista iniciou a carreira de treinador a nível sénior no Sporting, transitando dos juniores, assumindo mais tarde a seleção de Portugal, o Cruzeiro do Brasil, o Olympiacos da Grécia e os chineses do Chongqing Dandai.