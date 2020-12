De acordo com o mapa de castigos divulgado pelo organismo, o técnico dos ‘giallorossi’ dirigiu-se ao árbitro Fabio Maresca “de forma agressiva e utilizando termos impróprios, no momento em que os jogadores das duas equipas deixavam o relvado, no final da primeira parte” do jogo da 10.ª jornada da Liga italiana, que terminou empatado 0-0, no domingo.

Desta forma, Paulo Fonseca, que cumpre a segunda temporada ao comando da Roma, não vai poder orientar a equipa romana na visita ao Bolonha, no domingo, para a 11.ª ronda.

A Roma ocupa o sexto lugar da ‘Serie A’, com 18 pontos, menos um do que o Sassuolo, que é quinto. A prova é liderada pelo AC Milan, que soma 26 pontos.