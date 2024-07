Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta a morte precoce de Paulo Pinheiro, fundador do Autódromo Internacional do Algarve, instituição que presidia com a mesma paixão que tinha pelo automobilismo e motociclismo".

"À sua família e amigos o Presidente da Republica apresenta sentidas condolências", lê-se na mesma nota.

Engenheiro mecânico de formação e ex-piloto, Paulo Pinheiro idealizou e empreendeu a construção do AIA, em Portimão, em 2008, e foi um dos responsáveis pelo regresso da Fórmula 1 e do MotoGP a Portugal.

O circuito algarvio passou a fazer parte do calendário do Campeonato do Mundo de MotoGP desde 2020, contando, desde então com cinco corridas, tendo sido também o palco do regresso da Fórmula 1, em 2020 e 2021.

Paulo Pinheiro criou e dirigiu ainda a equipa de motociclismo e automobilismo Parkalgar Racing Team.