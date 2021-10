“Pedro Gonçalves renovou a ligação ao Sporting Clube de Portugal. O médio, que chegou a Alvalade em 2020/2021, assinou um novo contrato válido até 2026, ficando com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros”, escreveu o emblema lisboeta, em comunicado.

O internacional luso, de 23 anos, manifestou o “sentimento de orgulho e de certeza do trabalho bem feito na época passada”, acreditando que a prorrogação do contrato é uma “espécie de confiança extra” por parte do clube.

“Significa também que tenho de dar ainda mais e de continuar a orgulhar o Sporting CP, os adeptos e a minha família. Tenho de continuar a trabalhar todos os dias e a dar o meu melhor em todos os treinos porque, se assim for, estou sempre mais perto de jogar e, quando estiver dentro de campo, dar o máximo por esta camisola e por este símbolo”, declarou Pedro Gonçalves ao site oficial dos ‘leões’ na Internet.

‘Pote’, que na temporada 2020/21 foi o melhor marcador da I Liga, com 23 golos em 32 jogos, tornando-se numa das figuras cruciais na conquista do título de campeão nacional, prefere não olhar muito para números, mas, sim, “dar tudo em campo”.

“Conheço as minhas capacidades e estou muito contente pela grande temporada que fiz. Não me fixo no número de golos nem de assistências, gosto é de jogar e de dar tudo em campo e espero que essa seja a minha imagem de marca”, concluiu.