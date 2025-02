A jogar em casa, o Pakhtakor quebrou um longo jejum de triunfos na prova, que durava desde 2023, ao superiorizar-se aos qataris do Al Sadd, por 2-1.

O avançado colombiano Brayan Riascos, aos 18 e 56 minutos, fez os dois golos do Pakhtakor, de nada valendo o tento, de penálti, de Hasan Al Haydos, aos 37.

A faltar um jogo com poder de mudar a classificação quanto aos apurados, o Pakhtakor soma os mesmos sete pontos do Persépolis e do Al Gharafa, que é eliminado pela diferença de golos.

Já o Persépolis pode perder o oitavo lugar caso na terça-feira caso os compatriotas do Esteghlal, com seis pontos, empatem em casa do Al Rayyan, destronando-os.

Em casa do líder Al-Ahli, o espanhol Joselu adiantou o Al Gharafa, de penálti, contudo os anfitriões responderam com quatro golos, um deles do ex-portista Galeno, que se estreou a marcar pelo novo clube, de pouco valendo novo tento de penálti, do também ex-dragão Brahimi, para os forasteiros.

O Al Ahli é primeiro, com 22 pontos, podendo ser igualado pelo Al Hilal de Jorge Jesus, se este vencer terça-feira na visita a Al Wasl.

Já apurado, e por isso sem os portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio, bem como outros habituais titulares, o Al Nassr empatou 0-0 no recinto dos iranianos do Persepolis, que podem acabar eliminados com os mesmos sete pontos do Pakhtakor, que segue em frente.