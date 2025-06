Ao longo dos últimos anos, temos visto múltiplas tentativas de levar as expressões e os comportamentos sociais da geração Z (gen Z) para a televisão, e a verdade é que é raro vermos séries e filmes que tenham realmente acertado. As falas, as imitações mal feitas do TikTok, as expressões e as roupas estão totalmente desenquadradas e chegam às vezes a ser ofensivas.

“Adults” apresenta agora a gen Z de uma forma diferente e divertida. Tal como Friends e muitas outras sitcoms coming of age, a série acompanha um grupo de amigos co-dependentes a descobrir a vida adulta na casa dos 20s, na cidade de Nova Iorque, mas agora com os problemas predominantes de uma geração que está a tentar entrar no mercado de trabalho. Com um empregado, que nem sabe bem o que faz, um desempregado, à procura de emprego, e um despedido, “Adults” consegue contar a história de muitos jovens que estão nesta importante etapa da vida adulta.

O que torna esta série tão especial é o guionismo. Escrita por Ben Kronengold e Rebecca Shawn, dupla que já contribuiu para programas como The Tonight Show, com o Jimmy Fallon, a sitcom não filtra a normalidade dos atuais grupos de amigos nesta faixa etária. Seja um homem hétero com unhas pintadas, uma mulher com pelos nas axilas ou retratando a fluidez sexual das personagens.

Não, “Adults” não apresenta estas ideias pela primeira vez na televisão, mas trata-as sem ser tabu.

Claro que não é uma série perfeita, nem o pico da cinematografia. Tem cenas questionáveis que nos fazem pensar “O que é que eu acabei de ver?”, e frases que estão no limiar do problemático. Mas, ao mesmo tempo, é real e consegue ter um bom equilíbrio entre vergonha alheia, personagens doidas e comédia, gozando com a falta de seriedade que a gen z tem em certos momentos.

Ainda assim, a parte mais irrealista é ninguém ter de pagar renda. Imaginem um mundo em que não têm de se preocupar com a crise imobiliária de 2025… Ainda para mais na cidade de Nova Iorque!

Os últimos dois episódios da primeira temporada saem no dia 18 de junho, na Disney+.

Entretanto, podem sempre ver The Sex Lives of College Girls, na HBO MAX, ou Overcompensation, na Amazon Prime, para acompanharem mais jovens adultos com demasiada liberdade e a tomarem péssimas decisões.