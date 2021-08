O período de espera da etapa de Peniche está agendado para entre os dias 3 e 13 de março de 2022, sendo a terceira etapa do próximo circuito principal.

A primeira etapa está marcada para Pipeline, no Havai, Estados Unidos (EUA), de 29 de janeiro a 10 de fevereiro, seguindo-se Sunset, também no Havai, de 11 a 23 de fevereiro.

Depois, os melhores surfistas do mundo vão competir em Portugal, seguindo para duas provas na Austrália, em Bells Beach (10 a 20 de abril) e em Margaret River (24 de abril a 4 de maio).

Entre 28 de maio e 6 de junho, seguem para a Indonésia (G-Land), viajando depois para Trestles (EUA), de 15 a 22 de junho.

Seguem-se as provas em Saquarema, no Brasil (27 de junho a 4 de julho), de Jeffreys Bay, na África do Sul (9 a 18 de julho), e de Teahupo’o, no Taiti (11 a 21 de agosto).

O dia das finais, que foi introduzido este ano no circuito principal, está marcado para decorrer entre 07 e 18 de setembro de 2022, em local ainda por determinar.

Frederico Morais é o único representante português no circuito principal da WSL de 2021, que sofreu várias alterações face à evolução da pandemia, depois de ter sido cancelado em 2020, encontrando-se no 11.º lugar do ranking mundial.