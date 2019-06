Na antevisão à prova, antes do primeiro treino que a equipa lusa efetuou na cidade do Porto, onde vai defrontar a Suíça, nas meias-finais, na quarta-feira, o experiente jogador vincou a ambição nacional nesta prova.

“Somos candidatos, pois temos a ambição de querer sempre mais, mas favoritismo não vejo dessa forma. São quatro equipas de muita qualidade que estão nesta competição e temos de respeitar os adversários, mas vamos fazer tudo para ganhar. É importante para nós, para o país, e para os adeptos”, disse Pepe.

Questionado sobre o incidente dos insultos ao jogador do Benfica João Félix, na chegada, este domingo, da comitiva lusa ao norte do país, Pepe desvalorizou o assunto, e garantiu que o ambiente no grupo “é espetacular”.

“Quando [há alguns anos] cheguei à seleção notava-se um pouco o que era o Norte e o Sul. Mas agora no nosso grupo de trabalho não há isso. Independente dos clubes que representamos, estamos a defender o país. O ambiente está espetacular”, vincou o defesa do FC Porto.

Nessa perspetiva, Pepe disse acreditar que “todos os adeptos vão apoiar a seleção” na quarta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.