“O foco agora passa só pelo campeonato. Sabemos que não ganhamos há algum tempo na prova, mas temos uma boa oportunidade para fazer o nosso trabalho. Foi com esse intuito que trabalhámos esta semana, depois da eliminação da Taça da Liga, reforçando algumas coisas que estavam menos bem e aquilo que temos vindo a trabalhar para que estejamos prontos para um jogo difícil”, partilhou o técnico, em conferência de imprensa.

A I Liga regressa seis semanas após a paragem imposta pelo Mundial2022, fase na qual os ‘axadrezados’ evoluíram até aos quartos de final da competição mais jovem do futebol profissional luso, mas falharam a segunda presença seguida na ‘final four’, ao somarem dois êxitos e um empate até à derrota fatal (1-2) com o Académico de Viseu, da II Liga.

“Não escondemos a frustração de não estarmos na ‘final four’. Vimos aquilo que não nos correu tão bem para suplantar um momento não tão bom como desejávamos e focarmo-nos no campeonato e no primeiro objetivo, que passa por voltar às vitórias, sabendo que, do outro lado, também há uma equipa que não ganha há alguns jogos. Vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados para voltar com os três pontos na bagagem”, direcionou.

Expulso nos instantes finais da partida em Viseu, Petit vai cumprir suspensão no Estoril, onde espera que o Boavista “olhe para aquilo que pode fazer” perante um opositor “com qualidade, muita juventude, cheio de jogadores irreverentes e processos bem definidos”.

“Todas as derrotas doem, seja em competição for. Agora, temos de saber ultrapassá-las. Nesse sentido, vimos o que temos de melhorar no processo, que já mudou em termos de sistema. Estas semanas foram boas, visto que recuperámos muitos atletas que estavam lesionados e trabalhámo-los para que rapidamente consolidassem as nossas ideias. O foco é saber reagir, sabendo que a exigência deste clube é trabalhar para lutar pelos três pontos”, apontou, revelando a aptidão do curaçauense Kenji Gorré e de Martim Tavares.

Os ‘axadrezados’ ficaram afastados das duas taças internas em 2022/23, tendo apenas pela frente a I Liga, na qual vêm de quatro desaires e duas igualdades subsequentes ao triunfo alcançado na receção ao Sporting (2-1), em 17 de setembro, da sétima jornada.

“Estes jogadores são os mesmos que arrancaram bem o campeonato. Nem tudo estava bem com essas vitórias, nem tudo está mal agora. Estamos a dois pontos do sétimo lugar e a seis do quinto. O campeonato está muito equilibrado. Por isso, temos de voltar àquilo que fizemos no início da temporada. Podemos não ganhar, mas temos de deixar tudo em campo. Essa é a responsabilidade que esta casa transmite aos jogadores”, indicou Petit.

O Boavista, 11.º colocado, com 17 pontos, visita o Estoril Praia, 12.º, com 16, na quinta-feira, a partir das 19:00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em encontro da 14.ª ronda do campeonato, com arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.