“A estabilidade que o Belenenses SAD tem hoje é rara. Se fizermos uma análise ao que foi a vida do Belenenses de 1990 até 2020, percebe-se que estamos a viver o melhor período de sempre, apesar das circunstâncias excecionais e dramáticas que temos vivido nos últimos cinco anos”, frisou.

Petit fez um balanço do trabalho desenvolvido no Belenenses SAD na segunda volta do campeonato, que culminou num 15.º lugar, com 35 pontos, dois acima dos lugares de despromoção.

“Todas as equipas tiveram altos e baixos, faz parte de uma equipa de futebol, ainda para mais com esta doença que surgiu a meio, quando estávamos num bom momento. Depois, esta paragem forçada, as lesões de alguns jogadores importantes que tivemos, mas que soubemos suportar com outros jogadores. O objetivo foi cumprido, fizemos 20 pontos na segunda volta e podíamos ter feito mais. Podia ser uma segunda volta diferente, era uma média de pontos muito boa. Agora, é corrigir o que fizemos de menos bom e começar de novo, que é o mais importante”, analisou.

O Belenenses SAD tem previsto iniciar os trabalhos com vista à próxima temporada entre os dias 13 e 14 de agosto, usufruindo de cerca de quatro semanas de trabalho até ao início da I Liga 2020/21, apontado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para o fim de semana de 20 de setembro.