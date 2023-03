Pichardo apresenta-se na final marcada para as 20:35 locais (17:35 em Lisboa) com a segurança do novo recorde nacional ‘indoor’ que estabeleceu na quinta-feira, ao saltar 17,48 metros, na primeira tentativa.

O campeão olímpico, mundial e europeu ao ar livre superou em dois centímetros a marca que já lhe pertencia há um ano e em 81 o segundo na qualificação, o alemão Max Heb (16,67), apresentando-se como o mais forte candidato à sua sucessão, numa final que também vai ser disputada por Tiago Luís Pereira, autor do quinto melhor salto na quinta-feira (16,39).

Já a partir das 19:25 (16:25), Auriol Dongmo, campeã do mundo e europeia em pista coberta, vai tentar superar a neerlandesa Jessica Schilder, que tem estado mais forte do que a recordista nacional em 2023, para revalidar o título conquistado em Torun2021.

Dongmo assegurou um dos oito lugares na final, ao arremessar o engenho a 18,51 metros, enquanto Schilder conseguiu 19,18, mas o desfecho está pendente de seis lançamentos, que vão também ser tentados por Jessica Inchude, sétima na qualificação, com 17,92.

Mariana Machado é a quinta finalista da segunda jornada dos 37.ºs Europeus ‘indoor’ e vai ser uma das 15 a alinhar nas 15 voltas à pista da Ataköy Arena, em Istambul, à procura do seu recorde pessoal, que atualmente é de 08.59,39, depois de ter sido a última repescada nas eliminatórias.

Patrícia Mamona, a outra portuguesa detentora do título europeu em pista coberta, começa a defender o cetro na qualificação, às 11:10 (08:10), tendo em vista a final marcada para sábado, apresentando-se também com a melhor marca do ano entre as presentes.

Durante a manhã, Marta Pen e Arialis Gandulla procuram confirmar os bons momentos de forma e superar as eliminatórias, numa jornada em que competem ainda João Coelho, nos 400 metros, Salomé Afonso, nos 1.500, e as velocistas Lorene Bazolo e Rosalina Santos, nos 60.