“Espero que seja um bom jogo. São duas equipas boas, tem todos os condimentos para ser um grande jogo. Previsões só no fim, mas tenho esperança que vençamos”, disse Pinto da Costa aos jornalistas, horas antes do jogo entre os dois primeiros do campeonato.

O líder Benfica recebe hoje o campeão FC Porto em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa, com início marcado para as 18:00 no Estádio da Luz, em Lisboa, numa partida que será arbitrada por Artur Soares Dias.

Pinto da Costa quer a equipa focada no jogo de hoje e não na distância entre as duas equipas na tabela, com Benfica a entrar em campo com 10 pontos de vantagem sobre o FC Porto.

“Vamos focar é no jogo de hoje, o resto é para ver no futuro. A equipa sente uma vontade enorme de vencer, traduzida pelo que o treinador Sérgio Conceição disse na conferência de imprensa. Está motivada e só pensa na vitória”, frisou.

O presidente do FC Porto reafirmou ainda o desejo de continuar a contar com o treinador Sérgio Conceição na liderança da equipa.

“Essa pergunta já me fizeram 1.317 vezes. O Sérgio Conceição tem contrato por mais uma época, não tem nenhuma razão para deixar de o ter e o que espero é que para além da próxima tenha muitas mais”, defendeu.