Terceiro classificado na última temporada, o Sporting de Braga vai disputar, em agosto, a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e, se passar, o play-off para tentar chegar à fase de grupos da ‘Champions’.

“É um sonho para todos nós entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Sabemos que vai ser um trabalho difícil, vamos apanhar equipas com qualidade e muito complicadas. Neste momento, o nosso foco é o trabalho diário, treinar todos os dias no limite, dar o máximo em cada treino e em cada jogo de preparação para estarmos prontos para dar uma boa resposta e alegrias aos nossos adeptos que bem merecem”, disse o jogador aos meios do clube, após o primeiro treino no relvado da pré-temporada 2023/24.

O internacional português, que participou em 23 jogos e marcou dois golos pelos minhotos na última época, frisou a “vontade” da equipa em fazer uma “grande temporada”.

“Estamos aqui para conquistar coisas e muito motivados e felizes por estar aqui, novamente, ao serviço do Sporting de Braga”, disse o experiente jogador.

Pizzi destacou o “grupo espetacular, agora também com novos jogadores que se ambientaram da melhor maneira”.

“A equipa recebe toda a gente muito bem e temos um plantel com muita qualidade e potencial para ajudar o clube. O nosso foco é trabalhar todos os dias no máximo, começar bem a pré-temporada e dar o melhor de nós em cada treino e em cada jogo de preparação, para no primeiro jogo oficial estarmos todos a 120%”, disse.

O médio, de 33 anos, regressou ao Sporting de Braga a meio da temporada passada, proveniente do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, depois de ter feito dois jogos pela equipa sénior em 2011/12 e ter alinhado nos juniores (2007/08) ‘arsenalistas’, com empréstimos a outros clubes pelo meio.

O treinador Artur Jorge já contou hoje com o defesa central turco Serdar e com o lateral direito sueco Joe Mendes.