Podcast Bola ao Ar: Na celebração do episódio #300 há Nuggets à campeão, lotaria do draft e até pistácios e francesinhas

Um marco de longevidade inspirador: já lá vão 300 edições do Bola ao Ar, podcast sobre NBA, produzido pela MadreMedia. Para sinalizar a data, os três anfitriões juntaram-se para gravar um episódio duplo especial e falar sobre os últimos jogos dos playoffs, a lotaria do draft e as All-NBA, All-Defensive e All-Rookie Teams.

Na primeira parte deste episódio especial, João Dinis, Ricardo Brito Reis e Lucas Niven: Fazem a devida celebração deste trecentésimo episódio ;

Comentam as meias-finais dos playoffs de cada conferência e falam sobre como a Internet se calhar vaticinou um bocado cedo os campeões Denver Nuggets;

Dão o seu parecer sobre a lotaria do draft. Na segunda parte, o trio faz escolhas algo polémicas, enveredam por caminhos pouco consensuais e discutem (amigavelmente) um bocadinho. Ou seja, cada elemento fez as suas All-NBA, All-Defensive e All-Rookie Teams. Pelo meio, há a possibilidade de ter sido batido o recorde do número de vezes que se disse a palavra pistácio num podcast.

