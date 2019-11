Sem ganhar desde a segunda jornada - vitória em Tondela por 2-1 -, a equipa algarvia chegou aos 2-0 com os golos de Dener, aos 33 minutos, e de Lucas Possignolo, aos 73, tendo os famalicenses, que registaram o terceiro jogo consecutivo sem vencer para a Liga, reduzido aos 90+3, através de Fábio Martins, na recarga a uma grande penalidade por si apontada.

Com esta vitória, o Portimonense sobe a 14.º com 11 pontos, mais três do que o Paços de Ferreira, primeira equipa abaixo da linha de despromoção e que na segunda-feira joga em casa do FC Porto, enquanto o Famalicão conserva o quarto posto com 24 pontos.