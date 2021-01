Os jogos dos grupos de apuramento para o Campeonato da Europa da categoria, cuja fase final se vai realizar em 2023, na Geórgia e na Roménia (países automaticamente qualificados), decorrerá entre março de 2021 e junho de 2022.

Os vencedores dos nove agrupamentos e o melhor segundo classificado (excluindo os resultados com as seleções que ficarem no sexto lugar) apuram-se para a fase final, enquanto os restantes oito segundos posicionados disputarão ‘play-offs’ para determinar os quatro últimos finalistas, em setembro de 2022.

A seleção portuguesa de sub-21, que tem como melhor resultado no Europeu a obtenção de dois segundos lugares (1994 e 2015), vai disputar em 2021 pela nona vez o torneio continental, tendo ficado integrada no Grupo D da fase final, em conjunto com Inglaterra, Croácia, Suíça.