Ao contrário do que foi noticiado inicialmente é o filho do dono o responsável e não o dono do restaurante, segundo a Agence Press terá na sua posse uma arma branca. Sabe-se que pelo menos quatro empregados do estabelecimentos são os reféns, mas ainda não se conhecem as motivações.

Como ajudar alguém em risco? A comunidade pode ter um papel relevante na prevenção do suicídio. É importante ter a consciência de que a maior parte das pessoas que se suicidaram avisaram antes e que, portanto, nunca deveremos menorizar um aviso de suicídio. Todas as pessoas que tenham ideias de suicídio devem procurar apoio imediato e a família deve lutar por esse apoio. Recorde-se a necessidade de tratar a depressão, que é uma doença e não um estado de espírito — e é tratável. Existe uma urgência de psiquiatria com atendimento imediato em muitos locais e que em todos os distritos há um serviço de psiquiatria com consultas. Caso tenha pensamentos suicidas ou conheça alguém que revela sinais de alarme, fale com o médico assistente. Se sentir que os impulsos estão fora de controlo, ligue 112.

Segundo os bombeiros franceses os reféns parecem estar fora de perigo uma vez que o homem está a ameaçar matar-se a si próprio com uma faca. O sequestrador, segundo a imprensa francesa, é conhecido das autoridades por episódios de violência e será também toxicodependente. A sua mãe tinha já alertado para o facto de poder estar a atravessar sintomas de abstinência,

A situação de reféns passa-se no restaurante L'Olivier, segundo anuncia a agência France Press. As imediações do edifício foram já encerradas e a polícia pede à população no X que evite a zona e que os "deixe trabalhar".

O restaurante já reagiu também na rede social X dizendo que não clientes, confirmou os quatro reféns, e acrescentou que o sequestrador tem pensamentos suicidas.

*Esta última hora está a ser atualizada ao minuto. Para ter informação mais recente basta atualizar a página.