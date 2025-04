Já não é a primeira vez que durante as comemorações do 25 de Abril em Lisboa há contra-manifestações.

O que aconteceu esta tarde no Martim Moniz foi, talvez, o culminar de todos esses protestos.

Como tudo começou

Mais de uma centena de pessoas juntaram-se esta tarde no Martim Moniz, em Lisboa, numa concentração não autorizada de apoiantes de extrema-direita. Entre elas, estavam membros de grupos de extrema-direita como o Habeas Corpus e o 1143.

A Praça do Martim Moniz foi ocupada pelo partido Ergue-te, que anunciou uma manifestação com “porco no espeto”, ao mesmo tempo em que se realizava o tradicional desfile na Avenida da Liberdade.

Detenções

A primeira detenção foi a do, polémico juiz, Rui Fonseca e Castro, líder do partido Ergue-te.l

Foi então que começaram os momentos de tensão e agitação. Por esta altura, um grupo de manifestantes anti-fascistas fazia frente aos apoiantes de extrema-direita. Os confrontos físicos, que incluíram arremessos de garrafas de vidro e cadeiras, obrigaram a polícia a intervir. Ainda assim, várias pessoas ficaram feridas, incluindo dois polícias.

No total, três pessoas foram detidas. Ao ex-juiz, juntou-se outro membro do Ergue-te e o militante neonazi, Mário Machado.

Saída em liberdade

Já esta noite, a PSP anunciou que o ex-juiz Rui Fonseca e Castro e o militante neonazi Mário Machado iam ser libertados mas seriam notificados para se apresentarem às autoridades.

Os 51 anos do 25 de Abril ficam hoje marcados pela desordem, a violência e o retrocesso. Na concentração de apoiantes de extrema-direita, ouvia-se “Salazar! Salazar!”, o que no dia da liberdade não deixa de causar, no mínimo, indignação.

*Editado por Ana Maria Pimentel