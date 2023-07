No Estádio Ramaz Shengelia, em Kutaisi, na Geórgia, os vice-campeões europeus em título foram derrotados pelos ingleses com um golo solitário de Anthony Gordon, aos 34 minutos.

Com a derrota de hoje no Europeu, competição em que as ‘esperanças’ lusas foram finalistas em 1994, 2015 e 2021, Portugal falha também a qualificação para os próximos Jogos Olímpicos, que serão disputados na capital francesa no verão de 2024.